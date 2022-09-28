Pekin, Ukrayna’daki ilhak referandumlarının sonuçlarını tanıyıp tanımayacağına dair yorumdan kaçındı

Çin, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde Rusya’ya bağlanmak için düzenlenen referandumların ardından siyasi çözüm çağrısını yineledi.

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Çin’in BM Daimi Temsilcisi Cang Cun, isim vermeden ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

Cung, “Görevimiz, tarafları en kısa sürede siyasi çözüme kapı açmaya zorlamak, meşru kaygıların müzakerelere dahil edilmesini ve tüm seçeneklerin masada olmasını sağlamak olmalı” dedi.

Cang, Çin’in referandum sonuçlarını tanıyıp tanımayacağına dair konuşmadı.

Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’yle Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül’de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki ‘seçim komisyonları’nın kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan ‘Rusya’ya bağlanma’ kararı çıkmıştı.

Çok sayıda ülke referandumları tanımadığını açıklarken, ABD ve AB, ‘sahte referandumlar nedeniyle Rusya’ya ilave yaptırımlar uygulayacaklarını‘ açıklamıştı.

Referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi bekleniyor. Kırım, 2014’te benzer bir referandumun ardından Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Ukrayna Savaşı’nın başlamasından hemen önce Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmesinde ‘iki ülke dostluğunun limiti olmadığını’ açıklaması, Moskova’nın Ukrayna’da başlatacağı işgale destek olarak yorumlanmıştı.

Pekin, krizin başlangıcından itibaren Ukrayna işgaliyle ilgili ‘işgal’, ‘saldırı’ sözcüklerini ve kınama anlamına gelecek ifadeleri kullanmaktan kaçınmış, Batı’nın ekonomik yaptırım uyguladığı Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin savaşın ardından arttığı gözlenmişti.