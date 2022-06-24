Peker’den Mehmet Ağar hakkında yeni iddialar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar hakkında yeni iddialar ortaya attı.

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Ağar bugün Peker’in çektiği videolarda kendisi hakkında söyledikleri ve iş insanı Mübariz Mansimov’la arasında geçenlerle ilgili iddialar hakkında Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev’e konuştu.

Oda TV’nin haberine göre Ağar, şunları dedi: “İyi kötü bir ekmek tuz yemişiz biz böyle bir kahpelik yapmayız. Kimsenin arkasından da konuşmayız. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı. Bir tanesine cevap vereyim. Diğerlerini ciddiye bile almıyorum. Ben cezaevinde yatarken cezaevine helikopter pisti yaptırdığımı söyledi. Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın il başkanıdır. Hangi bir yalanını söyleyeyim. Onun için bana yakışmaz. Çünkü onun düştüğü seviyeye düşmek bizim işimiz değil. Kendi kendine konuşuyor. Bizim meselelerimiz ciddi meselelerdir. Devletin meseleleridir. Milletin meseleleridir. Boş boş şeyler konuşuyor.”

‘Rahmetli Tarık Ümit kendisini öldürteceğini biliyordu‘

Bunun üzerine Peker, ‘basın sözcüsü’ Emre Olur’un Twitter hesabı üzerinden Ağar’a seslendi: “Derin memet insanlar yaşlanınca daha akıllı olurlar. Sen yaşlandıkça yeteneklerini böyle nasıl kaybettin? Mübariz’i yalanlamak için bir röportaj yapmışsın. Ancak sülü gibi hiç bir şeye değinmeden sadece helikopter pistini anlatmışsın.

Madem sen kaşındın, günah benden gitti. Mübariz’in marinaya nasıl çöktüğünü niye anlatmadın? Marinadan yapılan uyuşturucu, mazot, insan kaçakçılıklarını niye söylemedin? Kutlu Adalı cinayetini, 90’lı yıllardaki faili meçhulleri niye anlatmadın? Gelecek zamanlarda 90’lı yıllardaki faili meçhulleri de konuşacağız. Hem benim bildiklerimi, hem de rahmetli Tarık Ümit’in Göztepede ki kaymakam Hasan’ın mekanında bana anlattıklarını da konuşacağız. Rahmetli Tarık Ümit kendisini öldürteceğini biliyordu..

‘Uyuşturucu satıcılarından aldığın paraları da anlatmazsak olmaz‘

Onu dahi bana söylemişti ve adamı öldürttün. Uyuşturucu satıcılarından aldığın paraları da anlatmazsak olmaz. Eskiye dair her şeyi namusluca konuşacağız. Oğlunun ölümüne sebep olduğu gazeteci kızdan neden bahsetmedin?

Neymiş, cezaevinin oradaki helikopter pistini eski belediye başkanı yaptırmış, oğlun da senin gibi hırsız ya, demek sana söylemedi; Mübariz’den 50 bin dolar almış helikopter pistini yaptıracağız diye. Hırsızlık sizin genlerinizde var. O helikopter pistine bir kez rahmetli Mustafa Koç’un helikopteri ile gelindi.

‘Fetullah Gülen cezaevine sana yedi tane kitap yollamadı mı?‘

Bir kez de Ferid Şahenk’in helikopteri ile gelindi. Mübariz’in helikopteriyle ise en az 100 kere gelindi. Siz ne iğrenç insansınız ya, Aydın eski Başsavcısı Ekrem Yiğit, fetöden meslekten uzaklaştırılınca bu kişiyi sen Petkim’e yerleştirmedin mi? fetullah gülen cezaevine sana yedi tane kitap yollamadı mı?

Ufak çoçuklar gibi bu kitapları bana fettullah gülen yolladı diye tüm gelenlere göstermiyor muydun?Ayrıca yolladığı mektubu kahverengi bir çerçeve ile çerçeveletip cezaevi duvarına asmadın mı? Her gelene göstermedin mi? Sen ne iğrenç bir adamsın arkadaş ya, seni mahvedecem…

‘Orhan adıbelli’ nin ölümünü ise konuşurken seni o zaman görecem‘

Oğlun tolga ağar’ı kokain kullandığı için Mübariz yanından kovmadı mı? Senle dostluğu bu şekilde bitmedi mi? Ayrıca devamlı Tayyip Erdoğan’ın arkasından hakaret ediyordun. hasan yeşildağ’ın boğaza nazır mekanında hasan yeşildağ ile 4.5 saatlik bir toplantı yaptıktan sonra bir anda değişmedin mi?

O toplantıda neler konuştunuz bunların hepsini konuşacağız. Ayrıca Savunma Bakanlığı’nda Milli Tasarım Milli Üretim yalanıyla devleti hala daha nasıl soyduğunuzu o vakit geldiğinde inan ki konuşacağız. derin mehmet Kayseri’de 2020 yılında öldürülen iş adamı olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı orhan adıbelli’ nin ölümünü ise konuşurken seni o zaman görecem.

Adamı öldürenler yakalanmış, para için öldürdük diyorlar. Peki öldürtten kim, cevap yok ( esas öldürtten )!. orhan adıbelli ile ölmeden önce yan yana gelip neler konuştun?

‘Bu adam ölmeden sen bu adamla ne görüştün?‘

Bu devir değişince bu dosya açılacak, tekrardan görülecek. Savcı HTS kayıtlarını isteyecek. Bu adam ölmeden sen bu adamla ne görüştün? Toplantıdaki diğerlerininde HTS kayıtları çıkacak. Savcı sana sormayacak mı, be utanmaz? Hem İçişleri bakanlığı, hem Adalet bakanlığı yapmışsın.

Uyuşturucu parasından dolayı 50 milyon euro’luk alacak verecek meselesinde hakemlik yapmaya utanmıyor musun, be rezil adam demeyecek mi? Bir açıklama yapsana, Orhan ile görüşmedim desene. Rahmetlinin oğlu şu an konuşamıyordur. O vakit gelince belki o da konuşur. Gerçi o konuşmasa da deliller bende.

Görüşeceğiz ulan görüşeceğiz…orhan adıbelli’yi öldürten senin ortağın fare lakabı ile bilinen murat boyracı değil mi? murat boyracı ile senin HTS kayıtların çıkmayacak mı? Ölen orhan adıbelli ile senin HTS kayıtların çıkmayacak mı? Bir taraftan -söylenenler doğru değil diyorsun, aynı anda da murat boyracı’yı fare murat’ı Dubai ye yolluyorsun.

‘Dubai’de ne işin var?‘

Sen zavallısın. Beni rahmetli Tarık Ümit ile rahmetli orhan adıbelli ile karıştırma. Ya da daha önce öldürttüğün diğer kişilerle beni karıştırma. murat boyracı’nın konusundan kimseye -bahsetmeyecektim, çok sevdiğim bir dostum rica ettiği için.

Lan bayram değil seyran değil bana karşı yapılacak bir suikast hazırlığı konuşulurken, Dubai’de ne işin var? İyi niyetle geldiysen, bizi niye haberdar etmiyorsun?( ama ben herşeyi öğrenirim ) pokemon mehmet barlas senin dilin de çok uzadı. Boğazdaki Les Ottomans otelde gözlerden uzak bir şekilde iş takibi sonucu aldığın cukkaları da anlatacağım. Sizi mahvedecem, sizi kibrit kutusundan çıkarıp iğnenin deliğinden geçirecem, göreceksiniz… SÖZ NAMUS…

‘Alın ulan, bu da kimliği‘

Peker daha sonra Olur’un hesabı üzerinden iki tweet daha atarak şunlar yazdı: “Ulan derinciler, ulan kahpeler ben size demiyor muyum beni yalanlamayın diye? Yanınızda oturanlara, telefonla konuştuklarınıza ahmed nazari’yi Türk vatandaşlığına almadık diyorsunuz. Alın ulan, bu da kimliği. Tüm belgeler bende. Sizi mahvedecem.B indiği çakarlı arabayıda konuşacağız.

Benim Aslan kardeşlerim, yeni çıkan sosyal medya yasasından korkmayın. Orada yalan bilgi yayanlar cezalandırılır diyor. Benim her anlattığım şeyin ya ses kaydı ya WhatsApp yazışması ya belgesi ya da görüntülü konuşma kaydı var. HİÇ BİRİ YALAN DEĞİL!!! BEN DE SÖZ NAMUS…”

2-) Benim Aslan kardeşlerim, yeni çıkan sosyal medya yasasından korkmayın. Orada yalan bilgi yayanlar cezalandırılır diyor. Benim her anlattığım şeyin ya ses kaydı ya WhatsApp yazışması ya belgesi ya da görüntülü konuşma kaydı var. HİÇ BİRİ YALAN DEĞİL!!! BEN DE SÖZ NAMUS… — Emre Olur (@emreolurr) June 24, 2022

‘Deli Çavuş’tan da konuşması engellenmişti

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde hükümet hakkındaki iddiaları ülke çapında infial yaratmıştı. Bir süre sonra da ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti.

Son paylaşımı geçen yıl kasımda olan Peker, kısıtlamanın hafifletilmesi sonrası bir süredir sadece retweet’le yetiniyordu. Ancak Peker, daha önce iddialarının bir kısmını yayınladığı hesabı ‘Deli Çavuş’tan konuşmaya başlamıştı.

BAE daha sonra Peker’in bu hesaptan da konuşmasını engellemişti.