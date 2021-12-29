Pedikür sonrası enfeksiyon kapıp bacağını kaybeden kadına salon 1,75 milyon dolar ödeyecek

ABD’de bir kadın pedikür yaptırdıktan sonra parmağının enfeksiyon kapması sonucu bacağını kaybettiği salondan 1,75 milyon dolarlık (21,7 milyon lira) tazminat kazandı.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

2018’in eylül ayında Florida’daki Tammy’s Nails 2 isimli salonda pedikür yaptıran Clara Shellman’a işlemi uygulayan çalışan parmağı kesti. Bu kesik nedeniyle parmağında oluşan enfeksiyon bir süre sonra alt bacağına yayıldı.

Morgan & Morgan hukuk bürosundan avukatı Paul Fulmer’ın verdiği bilgiye göre pedikürden yaklaşık 20 gün sonra birinin ayağına basmasıyla büyük bir acı hisseden kadın acil servise başvurdu ve burdada ayak parmağının kırılmasına yol açan ciddi bir enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı.

Doktorlar önce bir parmağını daha sonra ikinci bir parmağını ve ardından bacağını ampüte etmek zorunda kaldı.

Shellman’ın damarları daraltarak kan akışını azaltan periferik arter hastalığının olmasının enfeksiyonun hızla yayılmasına neden olduğu belirtildi.

Ayağının üstüne basamadığı için yürüyemeyen ve tedavi masraflarını karşılamak için evini satmak zorunda kalan kadının akrabalarıyla yaşamak durumunda kaldığı belirtildi.

Pedikür uygun şekilde dezenfekte edilmediği için enfeksiyona neden olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuran kadın ile pedikür salonu arasında anlaşmaya varıldı.

Avukatı, Shellman’ın salonun ödemeyi kabul etmesi nedeniyle şaşkın ve mutlu olduğunu belirtti.