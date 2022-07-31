Pazarcının Erdoğan’a destek mesajı: Çalıyorlarmış, biz de çalıyoruz

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini belirten bir pazarcı açıkça vergi kaçırdığını söyleyerek, “Çalıyorlarmış, benim sorunum değil kardeşim. Biz de çalıyoruz, biz de vergi kaçırıyoruz” dedi. Pazarcının bu mesajı gündeme otururdu.

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Yaklaşan seçimlerle birlikte sokak röportajları da arttı. MHP’li olduğunu belirten bir pazarcı sokak röportajında ‘her şeyini Erdoğan’a borçlu’ olduğunu söyleyerek, ‘çalıyorlar‘ iddialarını savundu.

Kendisinin ve birçok kişinin belli yollarla ‘çaldığını‘ söyleyen pazarcı, “Şu elimi kessem Tayyip Erdoğan’dan başkasına oy vermem. Ben her şeyimi onun sayesinde kazandım. Çalıyorlarmış. Benim sorunum değil kardeşim. Neyini çalıyormuş Allah aşkına… Çalıyorsa Allahla onun arasında. Biz de çalıyoruz, biz de vergi kaçırıyoruz. 100 tane mal satıyoruz, 20 tane fiş kesiyoruz. Çalmayan var mı Allah aşkına…’ dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, videoya yaptığı yorumda, ”Öyle bilimsel araştırmalara, derin analizlere gerek yok, işte ‘Erdoğan niçin yüzde 25’in altına düşmüyor?’ sorusunun cevabı” dedi.