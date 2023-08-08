PayPal’dan dolar cinsinden sabit coin

Çevrimiçi ödeme sistemi PayPal, dolar cinsinden bir sabit coin olan PayPal USD’yi (PYUSD) piyasaya sürdüğünü duyurdu.

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Sabit coin’i kısaca ‘değeri para ya da kıymetli metal gibi bir varlığa endeksli kripto varlık‘ olarak tanımlamak mümkün. Alıcıları fiyat dalgalanmalarından korumak amacıyla piyasaya sürülen sabit coinler, kripto para piyasasının ‘güvenli limanı’ olarak görülüyordu. Ancak son dönemde kripto para piyasasının genelindeki sert düşüşler, yatırımcıların güveninin kaybolmasına ve piyasadan uzaklaşmasına neden oldu. Sabit coinler de bu değer ve güven kaybından nasibini aldı.

Ancak yeni denemeler sürüyor.

Bloomberg’in haberine göre PayPal’dan yapılan açıklamada, PYUSD’nin, sabit coinlerin ödemeler için sunduğu fırsata katkıda bulunmak üzere tasarlandığına işaret edildi.

PayPal USD’nin, nakit dolar ile bire bir değiştirilebileceği bildirildi. Ayrıca açıklamada PYUSD sahibi PayPal müşterilerinin, bugünden itibaren PayPal ve uyumlu diğer cüzdanlar arasında transfer ve ödeme yapabileceği de aktarıldı.