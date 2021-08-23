PayPal, Britanya’da da kripto para hizmetini kullanıma açtı

Merkezi ABD’de bulunan çevrimiçi ödeme sistemi PayPal, Britanya’daki müşterilerinin bugünden itibaren dört çeşit kripto para birimi satın alabileceğini duyurdu.
PayPal müşterilerine alım-satın izni verdiği kripto para birimleri; Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin.
İşlemler, PayPal’in web sitesinde ve mobil uygulamasındaki bir kripto sekmesi aracılığıyla yapılabilecek.
Paypal’ın dünya genelinde 400 milyondan fazla müşterisi bulunuyor.
Şirketin, Britanya’daki müşterileri için kripto para hizmeti başlatması, son aylarda büyük finans şirketlerinin hem kurumsal ve hem de bireysel müşterilere dijital varlıklara erişim sunmaya başlamasından sonra geldi.
PayPal’in açıklamasından sonra piyasa değeri en yüksek kripto para olan Bitcoin’in fiyatı, mayıs ayından bu yana ilk kez 50 bin doların üzerine çıktı.