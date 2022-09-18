Paul Pogba’nın ağabeyi gözaltında: Para sızdırmak için şantaj yapmakla suçlamıştı

İtalya’nın Seri A takımlarından Juventus’un Fransız oyuncusu Paul Pogba’nın (29) ağabeyi Mathias Pogba (32), ünlü futbolcudan para almak için şantaj yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Pogba’ya şantaj yapılmasına ilişkin soruşturmada Mathias Pogba’nın yanı sıra dört kişinin daha adının geçtiği açıklandı.

Mathias Pogba’nın avukatı Yassine Bouzrou, müvekkilinin suçsuz olduğunu söyleyerek, ”Suçlamaları kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz” dedi.

Fransa milli takımında da forma giyen orta saha oyuncusu Paul Pogba, 16 Temmuz’da, İtalya’nın Torino kentindeki savcılığa 13 milyon avro (237,36 milyon lira) sızdırmak için kendisine şantaj yapıldığına dair şikayette bulunmuştu.

Mathias Pogba, geçen ay paylaşılan Paul Pogba’yla ilgili ‘önemli açıklamalar’ vaat eden bir videonun arkasındaki isimlerden biri olduğunu itiraf etmişti.

Savcılık, Paul Pogba organize bir çetenin şantaj ve tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek şikayetçi olunca soruşturma açmıştı.