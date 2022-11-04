Paul Pelosi taburcu oldu: Uzun sürecek iyileşme sürecinde

San Francisco’daki evinde 28 Ekim’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi taburcu edildi.

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42 yaşındaki David DePape, 28 Ekim’de Paul Pelosi’nin San Francisco’da bulunan evine girmiş, Pelosi’yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.

AA’nın aktardığına göre Nancy Pelosi yaptığı yazılı açıklamada, saldırı sonrası kafatası, sağ kolu ve ellerindeki ağır yaralardan dolayı cerrahi operasyon geçiren Paul Pelosi’nin taburcu olduğunu duyurdu.

Pelosi ailesinin tüm acil durum ekiplerine teşekkür ettiğini belirten Pelosi, Paul’un doktorların gözlemi altında uzun sürecek bir iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.

Öte yandan DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği kaydedilmişti.

San Francisco’daki Yüksek Mahkeme de DePape’nin kefaletsiz yargılanmasına hükmetmişti.