Patili dostlar Cadılar Bayramı’nda: En iyi kostüm kimin?

Kanada ve Filipinler’de evcil hayvanlara özel Cadılar Bayramı (Halloween) töreni düzenlendi.

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Kökeni Pagan geleneklerine dayanan ve tüm dünyada popüler kültürün parçası haline gelen Cadılar Bayramı için kutlamalar başladı.

Kanada’nın Toronto kentinde Cadılar Bayramı etkinlikleri kapsamında köpekler için kostüm yarışması düzenlendi. Bazı köpek sahiplerinin de kostümleriyle katıldığı etkinlik sonunda, çeşitli kategorilerde dereceye giren köpeklere hediyeler verildi.

Filipinler’in Metro Manila bölgesindeki Marikina’da ise evcil hayvanlar için düzenlenen Cadılar Bayramı partisine, sahipleri renkli kıyafetler giydirdikleri köpekleriyle katıldı.