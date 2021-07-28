Patara Antik Kenti’nde 2 bin 300 yıllık balık iskeleti bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında, yemek atıklarından kalan 2 bin 300 yıl öncesine ait balık iskeletlerine ulaşıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Dündar’ın yönettiği kazılarda, Tepecik mevkisinde mutfak ve sofra atıklarından kalan hayvan kemikleri ile deniz kabukları bulundu. Bulunan çipura, levrek ve diğer balıklara ait iskeletler incelenmeye başlandı.

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından, zooarkeolog Canan Çakırlar’ın Patara’da yaptığı çalışmaya ilişkin paylaşımında, “Milattan önce 3’üncü yüzyılda Pataralılar hangi balıkları yiyordu dersiniz? Ton balığı ve çipura, arkası geliyor” ifadelerini kullandı.

Kazılarda nesli Akdeniz’de tükenmek üzere olan deniz salyangozundan elde edilen mor boya üretiminin kalıntıları bulundu.