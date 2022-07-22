Parti sırasında havuzda delik açıldı: Bir kişi hayatını kaybetti

İsrail’de bir evde düzenlenen parti sırasında havuzun tabanında delik açılması nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: İsrail Arama Kurtarma Servisi

Tel Aviv’e 40 kilometre mesafedeki Karmi Yosef’teki bir villada düzenlenen parti bir şirket etkinliğiydi. 50 kişinin katıldığı partide bir grup mayolarıyla havuz kenarında oturuyordu. Birkaç kişi de yüzüyordu.

Birden bire bir gürültü oldu ve su çekilmeye başladı. Havuzun dibinde ‘obruk’ benzeri bir delik açılmıştı. Şirketin 32 yaşındaki çalışanı Klil Kimhi, diğerlerinin korku ve şaşkınlık içindeki bakışları arasında deliğin içine çekildi. Yakınında yüzen bir başka davetli hızla geri yüzüp dışarı çıkarak sularla birlikte boşluğa düşmekten kurtuldu. Düşen ikinci bir kişi yukarı tırmanmayı başardı.

Derinliği 13 metre

Arama kurtarma ekipleri 13 metre derinliğindeki deliğe düşen Kimhi’ye ulaşması dört saat sürdü. Kimhi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Channel 12’ye konuşan bir görgü şahidi, o sırada havuzda altı kişinin olduğunu, deliğin açıldığı noktaya en yakında bulunan Kimhi’nin aşağı çekilme anının gözlerinin önünden gitmediğini söyledi.

Partinin düzenlendiği villanın 60’lı yaşlardaki karı-koca tutuklandı. Ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyorlar.

Times of Israel gazetesi, villanın havuzunun izin alınmadan yapıldığını yazdı.