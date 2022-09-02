Parlamentoda deprem sigortası tartışılırken deprem oldu

Liechtenstein’da, parlamentodaki oturumda deprem sigortası tartışılırken deprem oldu.

Fotoğraf: Landtag

Dün Landtag’daki (Liechtenstein Meclisi) oturumda deprem sigortası konusu ele alındı. Deprem sigortasının zorunlu yapılmasının gerekli olup olmadığı tartışılırken 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Kısa adı FBP olan İlerici Vatandaşlar Partisi’nin milletvekili Bettina Petzold-Mähr, şiddetli bir sarsıntı olması halinde binalarda hasar olabileceğini anlatırken deprem olunca o ve bazı başka vekiller gülümseyerek durumu karşıladı.

Saniyeler sonrasında ikinci ve daha büyük bir sarsıntı oldu ve Meclis Başkanı Albert Frick oturuma ara verilerek salonun boşaltılmasını istedi.

Yaralanan olmadı. Binalarda hasar oluşmadı.

İki depremin Avusturya, İsviçre ve Almanya’nın bazı bölgelerinde de hissedildiği açıklandı.

Mayıs ayında, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, canlı yayındayken deprem olmuştu. Soğukkanlılığını bozmayan Ardern röportaja devam etmişti.