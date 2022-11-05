Paris’te aktivistler Burger King’i bastı

Fransa’nın başkenti Paris’te hayvan hakları savunucusu aktivistler, endüstriyel yetiştiriciliğin tavuklara verdiği eziyete tepki olarak fast food zinciri Burger King’i tavuk maskeleriyle bastı.

Fotoğraflar: Twitter

Hayvan hakları savunucularından oluşan L214 derneğinden onlarca aktivist başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdi.

Restoranın camlarına ‘Tavuklar gibi sıkışın’ yazısını yapıştıran aktivistler maskeleriyle ayakta yan yana durarak eylem yaptı.

Fransız basını, aktivistlerin bu eylemi endüstriyel tavukların ‘dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine’ atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı.

İmza kampanyası başlatıldı

Eylemciler, fast food zincirlerine ve tavukların kötü koşullarda yetiştirilmesine tepki için ‘tavuklar gibi sıkışın’ etiketiyle imza kampanyası başlattı.