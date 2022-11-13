Paris’te 18 yıl havalimanında yaşayan İranlı öldü

Fransa’nın başkenti Paris’te 18 yıl havalimanında yaşayan İranlı sığınmacı öldü.

Mehran Kerimi Nasıri. Fotoğraf: Vikipedi

1945 İran doğumlu sığınmacı Mehran Kerimi Nasıri, annesini bulmak için çıktığı Avrupa yolculuğunda Britanya, Almanya, Hollanda ve Belçika’da belirli süreler yaşamış birçok kez sınır dışı edildikten sonra 1988’de Fransa’ya gitmişti.

Charles de Gaulle Uluslararası Havalimanı’nda bir alanı kendisine ev haline getiren Nasıri 1999’da Fransa’da mülteci statüsü ve oturma izni almış ancak havalimanında yaşamaya devam etmişti.

1988’den 2006’ya kadar havalimanında yaşadıktan sonra o yıl bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşamaya başlamıştı.

Nasıri’nin hayatı Tom Hanks ve Catherine Zeta-Jones’un rol aldığı 2004 yapımı ‘The Terminal’ adlı filme konu olmuştu.

BBC’nin haberine göre Havalimanı yetkilileri, birkaç haftadır yeniden havalimanında yaşamaya başladığı belirtilen Nasıri’nin dün doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.