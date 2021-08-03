Parion Antik Kenti’nde 1900 yıllık mezar steli bulundu

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Roma İmparatorluğu’nun liman kenti Parion’daki kazı çalışmaları sırasında 1900 yıllık mezar steli bulundu.

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Parion’da, 2005’te kurtarma kazısıyla başlayan çalışmalar, 2015 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığındaki ekiple sürdürülüyor. Bu yıl kazılarda Moskova Ekonomi Yüksek Okulu Klasik ve Doğa Araştırmaları Enstitüsü’nden bir ekip de çalışmalarda yer aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığında yürütülen kazılarda gün ışığna çıkarılanların en dikkat çekici olanı Roma dönemine ait mezar steli.

Kazı çalışmalarının agora ve kentin güney nekropolünde sürdüğünü belirten Keleş, “Bu yılki kazı çalışmalarımızın en güzel buluntusu güney nekropoli alanında ele geçti. Yaklaşık 1900 yıllık bir eser olduğunu düşünüyoruz. Mezar stelinin çıktığı alanı bilimsel adıyla Anıt Mezar-6 olarak adlandırdık” dedi.

Erkek ve kadın figürleri, arkalarında hizmetçileri var

Mezar stelinde bir kadın figürü, sağ tarafta ise erkek figürü olduğunu, ikisinin de arkalarında hizmetçilerinin olduğunu anlatan Keleş şöyle devam etti: “Erkek figürünün üst tarafından özel eşyaları, kitapları sandığı, kadının üst tarafında kalathos yer almakta. Erkek figürünün ön tarafından üzüm ve meyvelerin yer aldığı bir sehpa var. Altta da iki satırlık bir yazı var. Yazıtta, ‘Lucius azatlısı Lucius Furnius Lesbonax, bu steli kendisi ve azatlısı eşi Lucius Furnia Sympnerusa adına hayattayken adadı’ şeklinde bir ibare var. Buradan mezar sahibinin ikisinin de başlangıçta köle olduklarını daha sonra Roma döneminde özgürlüklerinin verildiğini anlıyoruz. Köle oldukları zamanki isimleri lesbonax ve Sympnerusa. Roma vatandaşlığı kazandıktan sonra aldıkları isimler ise Lucius Furnius ve Lucius Furnia.”

Hediyeler de bulundu

İsimlerden yola çıkarak bugünkü Midilli Adası’ndan buraya gelmiş olduklarını düşündüklerini söyleyen Keleş şu ifadeleri kullandı: “Bu mezarda iki kişinin adı geçiyor. Çalışmalarda dört gömü evresinde 10 tane birey ele geçti. Bu bireylerin yanında çeşitli ölü hediyeleri de bulundu. Bu mezar bize Parion Antik Kenti’ndeki Roma kolonizasyon döneminde yani milattan sonra 1’inci yüzyılda nelerin olduğunu, kimlerin yaşadığını ya da sosyal hayatın nasıl olduğu noktasında bilgi veriyor.”