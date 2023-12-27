‘Parazit’in oyuncusu Lee Sun-kyun ölü bulundu

Oscar ödüllü ‘Parazit’ filminide de rol alan 48 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun öldü.
Haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre Lee Sun-kyun, Güney Kore’nin başkenti Seul’de otoparktaki arabasının içinde ölü bulundu.
Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloku görüldü.
Aktörün evinde bir not bulan polis intihar olasılığı üzerinde duruyor.
Lee Sun-kyun hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullandığı suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyordu. Haftasonu 19 saat boyunca ifade veren Sun-kyun, ‘yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle’ ailesinden ve kamuoyundan özür dilemişti.
Soruşturma sonrası televizyon ve reklam işlerini kaybeden aktör, son olarak da çekimleri ekimde başlayan televizyon dizisi No Way Out’un kadrosundan çıkarılmıştı.
Güney Kore’de uyuşturucu kullanımı ağır suç kapsamında.