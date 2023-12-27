‘Parazit’in oyuncusu Lee Sun-kyun ölü bulundu

2023 yılı, rekor kıran küresel sıcaklıklarla tarihe geçti. Bu yıl Türkiye de iklim krizinin etkilerini yaşayan ülkelerdendi. Sıcaklıkların yanı sıra aşırı yağışlardan kaynaklı sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Tüm bunlar harekete geçmek için yeterli göstergeler olsa da Türkiye gerekli adımları atmamakta ısrarcı.