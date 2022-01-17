Para karşılığı aşı karşıtları için ‘mış gibi’ yapan hemşire tutuklandı

İtalya’da para karşılığı aşı yapıyormuş gibi yapıp aşı sertifikası sağlayan hemşire tutuklandı.

Palermo şehrinde görevli 58 yaşındaki hemşireyi yakalamak için polisler gizli kamera kullandı.

Hafta sonunda yayınlanan görüntülerde hemşirenin Covid-19 aşısının dozunu şırıngaya doldurduğu, ardından aşıyı uyguluyormuş taklidi yapmadan önce elindeki peçeteye boşalttığı görülüyor.

#Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazioni contro il #Covid_19

È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio pic.twitter.com/rQnZi5Q69t — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 15, 2022

Polis, hemşirenin kendi üçüncü doz aşısının da sahte olduğunu, sahtecilik ve zimmete para geçirme suçlarından tutuklandığını söyledi.

İtalya’da sahte aşı uygulaması nedeniyle daha önce de sağlık çalışanları tutuklanmıştı.

Soruşturmaya göre aşı karşıtları aralık ayında uygulanmaya başlayan ve spor salonları, sinema, gece kulüpleri ile bar, restoranların kapalı mekanlarına giriş sağlayan sertifikayı alabilmek için 300 avro kadar para ödüyor.

Palermo’daki hemşire aynı hastaneden tutuklanan ikinci sağlık çalışanı.

Suçunu itiraf edip yetkililerle işbirliği yapan hemşire, dolandırıcılık organizasyonun ayrıntılarını ve karışan isimleri paylaştı. Üniversitedeki oğlunu okutmak için paraya ihtiyacı olduğunu, bu yüzden böyle bir yola başvurduğunu anlatan hemşire ayrıca sahte negatif test sonuçları da sağladığını itiraf etti.