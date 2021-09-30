Papağanlara dokunmatik ekran kullanmayı öğrettiler

Araştırmacılar, nesli tükenmekte olan Yeni Zelanda ‘Kea’ papağına dokunmatik ekran kullanmayı öğretti. Ancak papağanlar gerçek ve sanal dünyayı ayırt edemedi.

Araştırmacılar, Yeni Zelanda Christchurch’deki Willowbank yaban hayatı koruma alanındaki altı Kea papağanına dokunmatik ekrana sahip tabletleri öğretmeyi denedi. Kuşlara bir kısmı tamamen fiziksel, bir kısmı tamamen dokunmatik ekrana dair görevler sunuldu. Ardından her ikisinin karışımı olan görevlere geçildi.

Auckland Üniversitesi’nden makalenin baş yazarı Amalia Bastos, geçmişte de kuşların elektronik aletleri kullanmak üzere eğitildiğini belirtti. Ancak Bastos, bu araştırmadan çıkan sonuçların kuşların gerçek dünyadaki doğal davranışlarını doğru bir şekilde incelemek için sanal testlerin kullanılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Çalışmada kullanılan nesli tükenmekte olan Kea türü, ödül karşılığında tablet bilgisayarda bazı özellikleri kullanmayı öğrendi. Bu durumun Kea papağanlarına yönelik korumak ve üremeleri programlarının başarısını artırabileceği belirtildi: ”Onların esaret altında tutulup korunmaları çok zor. Çünkü çok zekiler, bu yüzden de bu açıdan sürekli zenginleştirilmeleri gerekiyor.”

Araştırmada öncelikle papağanlara, ekrana gagalarıyla dokunmak yerine yalamayı öğrenmeleri istendi. Çünkü gaga, dokunmatik ekranı etkinleştiremiyor. Bu başarıyı kazanmalarının ardından papağanların dokunmatik ekranı kullanmaya başladığı görüldü.

Bastos, araştırmanın nesli tükenmekte olan papağan için tür ve salıverme koruma programlarının başarısını artırabileceğini umuyor. “Esaret altında tutulmaları gerçekten zor çünkü çok zekiler, bu yüzden zihinsel olarak sağlıklı kalmaları için sürekli olarak zihinsel olarak zenginleştirilmeleri gerekiyor” dedi.

2017 yılında Yeni Zelanda’da yılın kuşu seçilen Kea, dünyada yüksek dağlarda yaşayan tek papağan türü. Meraklı ve yaramaz olarak bilinen tür, Yeni Zelanda’da arabaların ön cam sileceklerine saldırması ve çantaları karıştırmasıyla ünlü. Papağan geçtiğimiz günlerde İskoç bir turistin pasaportunu çalmasıyla gündeme geldi.

Papağan türünün neslinin, insanlardan kaynaklanan nedenlerle tükenme tehlikesi yaşadığı biliniyor.