Papa Francis ‘taşıyıcı annelik’ uygulamasının yasaklanmasını istedi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, taşıyıcı annelik uygulamasının yasaklanması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Papa Francis, Vatikan’a akredite büyükelçilere hitaben konuştu. Euronews Türkçe’nin aktardığına göre doğmamış çocuğun yaşamının korunması ve bir ticaret nesnesine dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

Francis “Annenin maddi ihtiyaçlarının sömürülmesine dayanan, kadının ve çocuğun onurunun ciddi bir ihlalini temsil eden sözde taşıyıcı annelik uygulamasını aşağılık olarak görüyorum” dedi.

Çocuğun bir armağan olduğunu ve asla ticari bir sözleşmenin temeli olmadığını vurgulayan papa uygulamanın evrensel olarak yasaklanmasını istedi.

Papa Francis daha önce Katolik Kilisesi’nin ‘kiralık rahim’ olarak adlandırdığı bu uygulamaya karşı olduğunu dile getirmişti.

Taraflar ne diyor?

Buna karşın, Vatikan’ın doktrin ofisi, taşıyıcı anneliğe başvuran eşcinsel ebeveynlerin çocuklarını vaftiz ettirebileceklerini açıkça belirtmişti.

Eleştirenler ticari taşıyıcı anneliğin yoksul ve savunmasız topluluklardan gelen kadınları hedef aldığını söylüyor. Destekleyenlerse taşıyıcı anneliğin kadınlara çocuksuz çiftlere çocuk sağlama şansı verdiğini ve ticari sözleşmelerin hem taşıyıcı anneleri hem de hedeflenen ebeveynleri koruduğunu belirtiyor.