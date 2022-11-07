Papa Francis: Kadın sünneti bir suç

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kadın sünnetinin suç olduğunun altını çizdi.

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Tıbbi olmayan nedenlerle üreme organlarının kısmen ya da tamamen çıkarılması anlamına gelen kadın sünneti ya da kadın genital mutilasyonunu uluslararası çok sayıda kurum insan hakkı ihlali olarak nitelendiriyor. İşlem ağırlıklı olarak Asya, Afrika’daki ülkelerde uygulanıyor. ‘Dini inanç’, ‘hijyen konusundaki yanlış bilgiler’, ‘bakireliğin korunması’ gibi ‘nedenler’ gerekçe gösteriliyor.

Dün, Bahreyn ziyaretinin dönüşünde Papa’ya, İran’da, ‘başörtü takma kuralı’na uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mehsa Emini’nin ölümü sonrasındaki protestolara destek verip vermediği soruldu.

Mehsa Emini sorusuna direkt yanıt vermekten kaçındı

Direkt yanıt vermeyen Papa, kadınların birçok kültürde ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesini kınadı ve, ”Bununla mücadeleyi sürdürmeliyiz. Tanrı iki eşit insan yarattı. Kadın ve erkek” dedi.

Sözü, geçmişte de eleştirdiği kadın sünnetine getiren Papa şu sözlerle tepki gösterdi: ”Günümüz dünyasında nasıl genç kızlarımıza yönelik bir trajediyi durduramayız? İnsanlığın uygulamasını durduramadığı bir uygulamanın olması korkunç bir şey. Bu bir suç.”

Vatikan’da ve kilisede kadınlara üst düzey görevler veren Arjantinli din adamı, ”Vatikan’da kadınların olduğu işlerde iyileşme görüyorum” ifadelerini kullandı.

Ülkesi Arjantin’de ‘maço kültürü’nün hakim olduğunu anlatan Papa, bu yaklaşımın insanlığı öldürdüğünü vurguladı.