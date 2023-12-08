Pantone Renk Enstitüsü, 2024 yılının rengini ‘Şeftali Tüyü’ (Peach Fuzz) olarak açıkladı.

Görsel: Pantone

Grafik tasarımdan modaya birçok farklı endüstride referans olarak kullanılan dünyanın en büyük renk kataloğuna sahip Pantone Renk Enstitüsü, 2024 moda renkler listesine girecek olan yeni rengi tanıttı.

2024 yılına özgü yeni bir renk üreten Pantone, bu renk tonunu ise ‘PANTONE 13-1023 Peach Fuzz’ olarak isimlendirdi.

Pantone, pembe ile turuncu arasında salınan bu sıcak rengi neden seçtiklerini şöyle açıklıyor:

“Dünyada birçok insanın bakım ve bir aidiyet aradığı bu dönemde bu renk, bir sığınak duygusu hissettiriyor. Peach Fuzz bizi yenilenmeye, beslemeye ve içsel huzuru bulmaya davet ediyor.”

Pantone Color of the Year 2024: PANTONE 13-1023 Peach Fuzz.



A velvety gentle peach whose all-embracing spirit enriches mind, body, and heart.



Learn more about PANTONE 13-1023 Peach Fuzz:https://t.co/323jbOLiTA#pantone #pantonecoloroftheyear #pantone2024 #peachfuzz pic.twitter.com/9cjGBY9bsY — PANTONE (@pantone) December 7, 2023

Pantone geçen yıl 2023’ün rengini, birçok duyguyu yansıtan, canlı ‘Viva Magenta’ olarak açıklamıştı.