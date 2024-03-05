Panama'da altınlarla süslü 1300 yıllık mezar bulundu

Orta Amerika ülkesi Panama’da, 1300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mezar bulundu.

Fotoğraf: Panama Kültür Bakanlığı.

Panama Kültür Bakanlığı Kültür Mirası Ulusal Direktörü Linette Montenegro, mezarın Cocle eyaletine bağlı El Cano arkeolojik sahasındaki kazı çalışmalarında bulunduğunu söyledi.

AA’nın haberine göre mezarın İspanyol öncesi döneme ait olduğu kayden Montenegro, şunları söyledi:

“Mezardan iki ceset, bir geline ait çeyiz eşyaları, bir miktar altın, seramik, beş göğüs kemeri, altın boncuklar, dört bilezik, küpeler, altın kaplamalı çanta ve çeşitli kolyeler çıktı.”

Montenegro, mezarın dönemin hükümdarına ait olduğunu öngördüklerini söyledi.

Bölgede 2008’den bu yana arkeolojik kazılar sürüyor.