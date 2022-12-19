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Yaramazlara biraz batar!

Pakistanlı bakandan Hindistan’a ‘atom bombası’ tehdidi

Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri, Hindistan’ın Pakistan’ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

Ulusal basındaki haberlere göre, Marri, Lahor’da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan’a tehditte bulunarak, Yeni Delhi’nin savaşı tercih etmesi halinde cevabını alacağını dile getirdi.


Marri, Pakistan’ın nükleer silahı sessiz kalmak için elde etmediğini belirterek, nasıl cevap vereceklerini bildiklerini söyledi.

Hindistan’ın Pakistan’ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini vurgulayan Marri, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

Marri’nin açıklamaları, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari’nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye “Gucerat kasabı” benzetmesinin ardından gelen tepkiler sonrası gerçekleşti.

Zerdari’den Modi’ye ‘kasap’ benzetmesi

Zerdari, 16 Aralık’ta ABD’nin New York şehrinde yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi “Gucerat kasabı” olarak nitelendirmişti.

Zerdari’nin açıklamalarına Hindistan’dan tepki gelmiş, bazı şehirlerde protestolar düzenlenmişti.

Gucerat Başbakanlığı döneminde Narendra Modi, 2002’de çoğu Müslüman 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan ayaklanmalara engel olmamakla suçlanmıştı.

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