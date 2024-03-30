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Yaramazlara biraz batar!

Pakistan'ı şiddetli yağış vurdu: En az sekiz ölü, 12 yaralı

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sekiz kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Şiddetli yağış nedeniyle evlerin çatılarının çöktüğü, sel meydana geldiği ve bazı yolların kapandığını bildirildi.


AA’nın haberine göre yerel afet yönetim yetkilisi Anwar Shahzad, çoğunluğu çocuk sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

12 kişinin de yaralandığını aktaran Shahzad, iki çocuğun da selde kaybolduğu söyledi.

Shahzad, ölenlerden üçünün aynı aileden üç ila yedi yaşlarındaki kardeşler olduğunu kaydetti.

Aynı yerde 2 Martta şiddetli yağışların etkisiyle bazı evlerin çatılarının çökmesi, bazı evlerin de heyelan nedeniyle toprak altında kalması sonucu yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirmişti.

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