Pakistan’da, ‘Kuran-ı Kerim’e saygısızlık’ ettiği iddia edilen kişi taşlanarak öldürüldü

Pakistan polisi, dün, ‘Kuran-ı Kerim’e saygısızlık’ ettiği iddia edilen bir kişinin taşlanarak öldürüldüğünü açıkladı.

Öldürülen Sri Lankalı için ülkenin birçok bölgesinde mumlar yakılmış, çiçekler bırakılmıştı. Fotoğraf: Reuters

Açıklamaya göre Pencap eyaletindeki bir köydeki caminin güvenliğinden sorumlu görevli, adı açıklanmayan adamın Kuran-Kerim’i yaktığını gördüğünü önce çevredekilere sonra da polise bildirdi.

Polis sözcüsü Çavduri İmran, ekiplerin, caminin bulunduğu noktaya vardıklarında ‘öfkeli kalabalığın bir adamın etrafını sardığını’ gördüğünü, adamı gözaltına almaya çalışırken kalabalığın taş atmaya başladığını anlattı. İki polisin bu sırada yaralandığını, henüz kimliğini belirleyemedikleri adamı kurtaramadıklarını, olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Daha sonra daha fazla ekibin bölgeye yönlendirildiği ve adamın cansız bedeninin otopsi için morga götürüldüğü belirtildi.

Görgü şahitleri de polisin, taş atanların elinden adamı kurtarmaya çalıştığını ancak kurtaramadığını dile getirdi.

Başbakan İmran Han’ın yardımcılarından Allama Tahir Mahmut Eşrefi, saldırıyı kınadı ve suçluların adalet önünde hesap vereceklerini söyledi.

Geçen yıl aralık ayında, yine Pencap eyaletinde, Sialkot bölgesindeki bir fabrikada çalışan, ‘dine hakaret etttiği’ iddia edilen Sri Lankalı bir adam bir grup tarafından öldürülmüş, cansız bedeni kamuoyu önünde yakılmıştı. Yaşananlar ülkede büyük tepki çekmiş, onlarca kişi tutuklanmıştı.