Pakistan başbakanı aleyhine oy kullanacakları ‘uyardı’: Kimse çocuklarınızla evlenmez

Pakistan Başbakanı İmran Han, parlamentoda cuma günü yapılması beklenen güvenoyu yoklaması öncesinde aleyhine oy kullanacak milletvekillerini ‘uyardı’: “İtibarınız sarsılır. Kimse çocuklarınızla evlenmez.”

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Ekonomideki kötü gidişat ve ülkeyi kötü yönettiği gerekçesiyle bir grup milletvekili taradından güvenoyu talep edildi.

Muhalefet, Han’ın lideri olduğu, kısa adı ‘PTI’ olan Tahrik-i İnsaf’tan (Adalet Hareketi) 20’den fazla vekilin desteğini aldıklarını açıklarken, başbakanın güvenoyu alamayacağı ihtimali yüksek olarak değerlendiriyor.

Han ise pazar günü Kiber Paktukva bölgesindeki bir mitingde kalabalığa seslenirken aleyhte oy kullanmayı düşünen kendi partisinden isimlere ve muhalefetin milletvekillerine mesaj yolladı: “Çocuklarınız ve aileleriniz toplumdaki saygınlığını yitirir. Onurunu kaybeder. Kimse çocuklarınızla evlenmez. İnsanlar size ne güvenir ne de saygı duyar. Büyük kalabalıklar ülkede olup bitenden haberdar. Sosyal medya çağındayız. Onlardan bir şey saklamak zor. Fikrinizi değiştirirseniz sizi bir baba gibi affederim ya da itibarınız sarsılır.”

Pakistan Enformasyon Bakanı Fuat Çaudri, 25 Mart’taki oylamadan önce parlamentonun önünde 1 milyonu aşkın kişinin toplanarak engel olmaya çalışacağını açıklamıştı. Açıklama sonrasında geçen cuma PTI destekçisi kalabalık bir grup içeri girmeye çalışırken kapıyı kırdı.

Bu gelişmeler sonrasında İnsan Hakları İzleme Komitesi, oylama günü şiddet olaylarının yaşanabileceği yönündeki endişesini dile getirdi.