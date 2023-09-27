Öztin Akgüç: Kılıçdaroğlu, CHP’yi bir araç olarak kullanıyor

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı hedefi de olduğu anlaşılan yaşam çizgisinde CHP’yi bir araç olarak kullanıyor. CHP genel başkanı olarak kamuoyunda sürekli görünüyor, beyanat veriyor, tweet atıyor, alkışlanıyor, itibar görerek egosunu tatmin ediyor. Davranışında, partinin ilkelerini kültürünü, yetkili organlarını da önemsemiyor.

Kılıçdaroğlu, yalnız partiyi başarısızlığa sürüklemiyor, davranışları, söylemleriyle de otokrasi-teokrasi karışımı, ucube olarak nitelendirilen düzenin yerleşmesine, güçlenmesine elverişli ortamın oluşmasına da katkı yapıyor.

Öztin Akgüç’ün yazısı