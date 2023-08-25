Özlem Yüzüak: Adalılar neden teyakkuzda?

Adalılar teyakkuzda. Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef adalarından insanlar ellerinde dilekçelerle Ataşehir’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne gittiler. Amaç itiraz süresi 28 Ağustos’ta dolacak olan 1/5000’lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve yine aynı zamanda askıya çıkarılan 1/1000’lik Uygulama Planı’nda Adalar için tehdit olarak gördükleri noktalara itiraz etmek ve değiştirilmesini istemek.

Tıpkı Burgazlıların, Heybelililerin yaptığı gibi Büyükadalılar da geçen salı günü toplantısını yaptı. Dilekçe içeriği tartışıldı. Güzel bir işbirliği, özlediğimiz bir imece…

Önce şunu ortaya koyalım: Adalıların kendi mekânlarına sahip çıkmak istemelerinden daha doğal ne olabilir? Çünkü biz Adalılar çok iyi biliyoruz ki kuralsızlığın ve denetimsizliğin had safhada olduğu bu ülkede tarihi ve kültürel sit niteliği taşıyan Adalar’da özellikle turizm amaçlı yeni yapılaşmalar dokuyu tahrip edecektir.

Öte yandan Adalar ilçesinin çok uzun yıllardan beri bir imar planının olmaması yani diğer anlamda plansızlığın bedeli de çok büyük oldu. Yaklaşık 45 yıldır imar planı yok Adalar’ın. Hal böyle olunca“Merkezi Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları” ile bölge koruma kurulu karar alıyordu bugüne kadar. Zaman zaman esnetildi, suiistimaller oldu. Dolayısıyla bir imar planı şart hem de gecikmeden! Bu yüzden isteğimiz Adalıların itirazlarını dikkate alan düzeltmelerin yapılıp yeniden planın askıya çıkarılması.

Özlem Yüzüak’ın yazısı