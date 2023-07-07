Özlem Yüzak: Enflasyonun bir kazananı var

Bu dizginlenemeyen enflasyonun kaybedeni belli: Sade vatandaş. Kazananı kim? Aslında o da belli. Bir bakalım şöyle şirketlere:

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması yayımlandı. Buna göre şirketlerin 2022 yılı net satışları bir önceki yıla göre yüzde 149’luk rekor artışla yaklaşık 8 trilyon liraya çıkmış. Net kârlar ise yine rekor yüzde 245.5 artışla 545 milyar lirayı aşmış. Nasıl oluyor bu peki?

Bunun da açıklaması var. Bu da bir başka rapordan: Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta yayımlanan raporunda enflasyon artışındaki başat faktörün artan ücretler değil, şirketlerin maliyetlerin yükselmesini beklemeden gerçekleştirdikleri fiyat artışları olduğunu söylemişti. İşte size rekor kârların açıklaması… “Nasıl olsa maliyetler artacak, önceden yapayım ben” zihniyeti.

Özlem Yüzak’ın yazısı