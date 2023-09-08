Özlem Yüzak: Doğru ve azimli ittifaklar tek çözüm 

Otoriterlik için, özellikle de Trump, Bolsonaro ve diğerlerinin temsil ettiği türden sağcı popülizm için verimli bir zemin. Ancak bu tür liderler, hoşnutsuz seçmenlerin aradığı yanıtların hiçbirine sahip olmadıklarını gösterdiler. Tam tersine iktidar verildiğinde uyguladıkları politikalar durumu daha da kötüleştirmekten başka işe yaramıyor.

Zaten sorun tam da bu; insanların durumlarını daha da kötüleştiren politikalar için oy vermeleri…

Peki bu gidişe nasıl “Dur” denecek. Doğru ve azimli ittifaklar aslında tek çözüm. Başka yolu yok.

Genel seçimleri geçtik. Sırada yerel seçimler var. Muhalefet partilerinin Millet İttifakı dağıldı gitti. Oysa havlu atmak yerine yenilgilerden ders çıkarmak, gerekirse ittifak yapısını, oyuncuları değiştirerek yola devam etmek de olabilirdi. Olmadı. Belli ki demokrasiyi içselleştirmek hâlâ bir hayal…

Özlem Yüzak’ın yazısı