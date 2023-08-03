Özgür Özel: Ortak listenin götürüsü daha fazla oldu

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim” dedi. Özel, 39 vekil tartışmasıyla ilgili ”Biz sadece kendi listelerimizden girseydik yüzde 25’in üzerinde oy alırdık” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

Özgür Özel de, genel başkanlıktan kaçmayacağını belirtiyor.

Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, adaylık tartışmalarıyla ilgili “Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık…” dedi.

Özel, altılı masadaki diğer partilere CHP listesinden kontenjan ayrılmasıyla ilgiliyse “Biz sadece kendi listelerimizden girseydik yüzde 25’in üzerinde oy alırdık. Ciddi bir oy kaybına uğradık. Getirinin üzerinde götürü oldu” özeleştirisini yaptı.