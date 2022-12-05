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Yaramazlara biraz batar!

Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında öldü

Model ve sunucu Özge Ulusoy’un 73 yaşındaki babası Haydar Ulusoy, Ankara’da yolun karşısına geçmek isterken kendisine çarpan araç nedeniyle öldü.

Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı’nda dün öğlen saatlerinde Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy’a çarptı.


Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ulusoy’un cenazesinin, bugün saat 11.00’de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul’da toprağa verileceği belirtildi.

Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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