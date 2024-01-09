Özge Güneş: İstanbul’u zorla tahliyeler mi bekliyor?

Geçtiğimiz dönemde Kurum’un İstanbulluların gündemine nasıl girdiğine baktığımızda gördüğümüz şey de yoksulun zorla tahliyesi. Fetihtepe, Tokatköy, Hacıhüsrev, Tozkoparan… AKP’li belediyelerin rant uğruna yoksul halkı yerinden etmeye çalıştığı “kentsel dönüşüm” anlayışının Kurum dönemindeki İstanbul’a yansımaları oldu. Daha sonra yüzlerce polisin insanları tahliye etmek için yığıldığı Tozkoparan’ı şöyle duyurmuştu Kurum: “kentsel dönüşüm düğümünü çözüme kavuşturuyoruz”.

Okmeydanı’nda “asırlık hayallerinin gerçek olduğu” iddiasıyla yapılan kentsel dönüşüm için mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararına karşı elektrik, su ve doğalgazı kesilen; haftalarca baskı gören, soğukta sokakta kalmıştı Fetihtepe halkı. Beyoğlu’nda ortalama kiranın 15 bin liraya vardığı bir dönemde bin 950 lira kira yardımıyla borca sürüklenirken Bakan temel atma törenine hazırlanıyordu. Tokatköy’de henüz hukuki süreç devam ederken elektriği, suyu, gazı kesilen halk, gaz ve tomalarla, kapısı kırılarak, göz altına alınarak evlerinden tahliye edildikten kısa bir süre sonra yine temel atma törenine gelmişti.

Özge Güneş’in yazısı