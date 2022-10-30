Özer Akdemir: Kapitalizmin iklim değişikliğine karşı çözüm üretme niyeti yok

Görünen o ki kapitalizmin bir sistem olarak bizzat yol açtığı iklim değişikliğine karşı bir çözüm üretme şansı da yok niyeti de! “Büyü, hep büyü!” mantığı ile dönen kapitalist çarkta iklim değişikliğine yol açan politikaların terk edilmesi ancak bu politikaların yerine büyümeyi sürdürülebilir hale getiren yeni politikalar konabilirse mümkün olur. Karbon üreten teknolojiler ancak “Yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji” sektörü desteklenip üretim ve tüketim buna göre ayarlandığında terk edilebilir. İyi de en iyimser öngörülere göre bile belki en az 40-50 yıl daha sürmesi beklenen bu değişime (Ki son veriler birçok kapitalist ülkenin karbon emisyonu düşürme, iklim değişikliği fonuna para aktarma gibi konularda ayak sürüdüğünü gösteriyor) karşı artık her geçen gün iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri ile yüzleşen dünyadaki yaşam ne olacak? Kapitalizmin keyfinin yerine gelmesi beklenirse felaketlerin en büyükleri ile yüzleşmek zorunda kalacağımız kesin.
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