Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘zübük’ sözüne yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sözcüğün tanımının Erdoğan’da vücut bulduğunu vurguladı.

Özgür Özel. (ANKA)

Partisinin Mersin mitinginden konuşan Erdoğan, muhalefete şu sözlerle yüklenmişti:

“Bu millet zübük siyasetçileri sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart’ta bu DEM müptelalarının devrini kapatalım.”

Eskişehir’deki halk buluşmasında konuşan CHP lideri Özel’den yanıt gecikmedi. ANKA’nın haberine göre Özel’in ilgili konuşması şöyle:

“Ne demek zübük? Açtık, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğüne baktık. Zübük demek: Kendi çıkarı için her yolu mübah sayan demek. ‘Acaba bana oy vermezsen Hatay’a hizmet getirmem’ diyen zübük olabilir mi? ‘Ordu’ya doğal gaz getirmem’ diyen zübük olabilir mi?

Bir tek seçimi kazanmak için HÜDA-PAR’a taviz veren zübük olabilir mi? İkinci anlamı, sözünde durmayan demek. ‘Deprem bölgesine 650 bin konut lazım’ deyip sadece 45 bin konutu bir yıl sonunda yapan, yüzde 90’ı sokakta bırakan acaba zübük olabilir mi? Ve üçüncü anlamı: Egoist. ‘Ben ekonomistim. Her şeyi ben bilirim’ diyen egosit, acaba zübük olabilir mi?

Arkadaşlar diyorlar ki ‘Tayyip Erdoğan’a bir TDK sözlüğü yollayalım. O sözlüğü açsın, zübüğün anlamına baksın.’ Ben dedim ki zübüğe bakma için sözlük yollamaya gerek yok, Tayyip Erdoğan’a bir ayna yollayın, ona baksın. Zübüğü orada görür.”