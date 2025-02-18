Özel sektörün kredi borcu arttı

Özel sektörün kredi borcu geçen yılın son çeyreğinde arttı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Merkez Bankası (MB) Aralık 2024 özel sektör kredi borcu verilerini yayınladı.

Buna göre aralıkta sona eren üç aylık dönemde özel sektörün kredi borcu bir önceki üç aylık döneme göre 4 milyar dolar artarak 173,3 milyar dolara çıktı.

MB, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,2 milyar dolar artarak 157,8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcununsa (ticari krediler hariç) 2,8 milyar dolar artarak 15,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Merkez Bankası’nın finans ve finans dışı kuruluşların borçları hakkındaki açıklaması şöyle:

“Bir önceki çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 4,3 milyar ABD Doları artarken finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 0,3 milyar ABD Doları azaldı.

Aynı dönemde, finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,3 milyar ABD Doları artarken finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 52 milyon ABD Doları azaldı.

Kısa vadedeyse finansal kuruluşların borçlarının 3,0 milyar ABD Doları arttığı, finansal olmayan kuruluşların borçlarınınsa 214 milyon ABD Doları azaldığı görülmektedir.”

Banka, en çok borçlanmanın ABD dolarıyla yapıldığını belirtti:

“157,8 milyar ABD Doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2’sinin ABD Doları, yüzde 31,9’unun avro, yüzde 2,4’ünün Türk Lirası ve yüzde 5,5’ininse diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 15,5 milyar ABD Doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcununsa yüzde 44,6’sının ABD Doları, yüzde 15,3’ünün avro, yüzde 36,8’inin Türk Lirası ve yüzde 3,3’ününse diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.”

Bir yıla kadar vadeli borçların toplamı da 53 milyar doları buldu.