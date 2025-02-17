Hazine 40,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ihalesinde 40 milyar 438 milyon lira borçlandı.

Fotoğraf: AA

İhalede,dört yıl (1029 gün) vadeli üç ayda bir kupon ödemeli TLREF’e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Dönemsel faizse yüzde 12,51 oldu.

Nominal teklifin 75 milyar 514,3 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 20 milyar 501,3 milyon lira, net satış 22 milyar 438,3 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 30 milyar 401 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar lira satıldı.

Böylece hazine devlet ihalesiyle 40 milyar 438,3 milyon lira borçlandı.