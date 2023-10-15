Özel halk otobüsleri ücretsiz yolcu taşımayı sınırlama kararı aldı

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), bundan böyle sadece ayın 1’i ile 4’ü arasında ücretsiz yolcu taşınacağını duyurdu.

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Özel halk otobüsleriyle belediyeler arasındaki ücretsiz yolcu taşıma tartışması sürüyor. TÖHOB üyeleri bugün, 65 yaş üstündekiler dahil ücretsiz binme hakkı bulunan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel halk otobüslerine desteğini yetersiz bulduklarını belirten şoförler, söz konusu desteklerin sadece iki günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdü.

Kamu araçlarını kullansınlar

TÖHOB kararına göre sadece şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensupları ücretsiz taşımadan sürekli yararlanabilecek.

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, aldıkları yeni kararı şu sözlerle duyurdu:

“Bakanlığın verdiği iki günlük taşıma desteğine biz de iki günlük bir fedakarlık yapalım. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1’i ile 4’ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum. Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak.”