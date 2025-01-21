Özel: Genel başkan tutuklamak darbecilerin işidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması hakkında “Genel başkan tutuklamak darbecilerin işidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Fotoğraf: AA

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara’da dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul başsavcılığınca re’sen (kendiliğinden) başlatılan soruşturmaya Özdağ’ın partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki sözleri gerekçe gösterilmişti.

Soruşturma ayrıca Özdağ’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla da genişletilmişti. Buradaki gerekçeyse Özdağ’ın sosyal medya paylaşımlarıydı.

Savcılığın, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanmasını talep edip mahkemeye sevk etmesinin ardından Özdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP lideri Özel, karara ilişkin “Beş yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak yargı bağımsızlığının katlidir” dedi.

Özel’in X hesabından açıklaması şöyle:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir.

Bir siyasi parti genel başkanını beş yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı bağımsızlığının da katlidir.

Genel başkan tutuklamak darbecilerin işidir. Mevkidaşını hapiste tutmak korkakların işidir. Rakibini tutuklatmak acizlerin işidir. Bu hukuksuz rejimle cesaretle mücadele edecek, ilk sandıkta bu düzeni değiştireceğiz.”