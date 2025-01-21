İmamoğlu'ndan Özdağ'ın tutuklanmasına tepki: Bu akıl millet iradesine yenilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin “Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek, milletimize sözümüzdür” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara’da dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul başsavcılığınca re’sen (kendiliğinden) başlatılan soruşturmaya Özdağ’ın partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki sözleri gerekçe gösterilmişti.

Soruşturma ayrıca Özdağ’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla da genişletilmişti. Buradaki gerekçeyse Özdağ’ın sosyal medya paylaşımlarıydı.

Savcılığın, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanmasını talep edip mahkemeye sevk etmesinin ardından Özdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karara tepki gösteren İmamoğlu, X hesabından şunları paylaştı:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Herkes bunun yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu biliyor. Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek. Milletimize sözümüzdür.”