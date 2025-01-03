Özel eğitim kurumları düzenlemesi: Ara sınıflara azami zam yüzde 54,8 olacak

Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişikliğe göre özel okulların ara sınıflar için 2025’te yapabileceği en yüksek zam yüzde 54,8 olacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde düzenlemeye gitti. İlgili maddeler ve fıkralarda geçen ‘Özel okullar’ tabiri ‘Özel Eğitim Kurumları’ olarak değiştirildi.

Yönetmeliğe göre kademeler arası geçiş sınıflarındaki okul ücretlerinde fahiş artışlar yapılamayacak.

Okul ücretine en fazla 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE ve TÜFE’nin toplamının yarısı kadar zam yapılabilecek.

Ekonomim‘in aktardığına göre bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla formül uygulandığında 2025-2026 eğitim döneminde özel okulların yapabileceği zam oranı en fazla yüzde 54,8 olacak.

Bu formül, yalnızca ara kademelerdeki öğrencileri, yani bir, beş ve dokuzuncu sınıf öğrencilerini kapsıyor.

Diğer taraftan pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlerin ücretlerine de 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısının beş puan üstünde zam yapılabilecek. Yani gelecek eğitim yılında bu kalemlere en fazla yüzde 49,8 zam yapılabilecek.

Düzenlemeye göre özel eğitim kurumları öğrencilerden yemek, yatakhane, diploma, kırtasiye ve benzeri hizmetler için alacağı ücreti mayıs sonuna kadar belirleyecek. Servis ücretleri de Ulaştırma Koordinasyon Merkezleri’nin (UKOME) tarifelerinin belirlendiği tarihten en geç bir ay içinde tespit edilecek.

Okullar ayrıca, ders kitabı adı altında hiçbir ücret talep edemeyecek.