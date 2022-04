Özdemir, Aleyna Tilki’ye ‘İyi ses, berbat şarkı’ dedi, yanıt gecikmedi: Kadın düşmanlarına inat…

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile şarkıcı Aleyna Tilki, Tilki’nin yeni klibi nedeniyle Twitter’da tartıştı.

Tilki’nin yeni şarkısı ‘Take It Or Leave It’in klibi, 15 Nisan’da YouTube’dan paylaşılmasından bugüne yaklaşık 4,5 milyon kişi tarafından izlendi.

Özdemir’se Twitter’dan, Tilki’nin klibini izleyince ‘Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin durum’a üzüldüğünü aktardı.

‘İyi ses, berbat şarkı’

Özdemir, “İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!” diye yazdı.

Özdemir şöyle devam etti: “Hayaller dünya starı olmak, gerçekler çakma Britney Spears! Keşke ‘gençlik’ başarı için yeterli bir meziyet olsaydı… Doğru yönetilemeyen kariyerlerin hüsranla biten sonunu çok gördük bu coğrafyada. Bilge olmaya gerek yok. Bunu da hep beraber izleyip görelim…”

‘Kadın düşmanlarına inat…’

Tilki’yse yoruma şöyle yanıt verdi: “Benim düşme tanımım sizinkilerden farklı. Kendimi korkusuzca ifade ettiğim sürece hiçbir zaman düşmüş sayılmayacağım. Çünkü bence başarı rakamlarla değil, kişinin kendi işinin arkasında durabilmesiyle alakalıdır.. Bu yüzden kadın düşmanlarına inat, emeğimin arkasındayım…”

‘Kızmak yerine pozitif değerlendir’

Özdemir, buna karşılık şunları yazdı: “Sevgili Aleyna, gençsin, yeteneklisin, cesursun hepsi tamam. Umarım sadece Türkiye’de değil dünyada da bir yıldız olursun. Zaman zaman yaptığın işleri benim gibi beğenmeyenler de çıkacaktır, kızmak yerine umarım pozitif değerlendirirsin. Yolun açık olsun. Başarılar dilerim…”