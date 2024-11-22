Özay Şendir: 10 milyon öğrenci akran zorbalığı yaşıyor

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Türkiye’de 18 milyon öğrenci var. Yarısından fazlası yaklaşık 10 milyon öğrenci akran zorbalığı yaşıyor.

Zorbalığa uğrama oranları, ilkokulda yüzde 69, ortaokulda yüzde 72 ve lisede yüzde 68.

TÜBİTAK destekli araştırmanın altında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nden uzmanların imzası var.

Evde şiddet, sokakta şiddet, trafikte, Meclis’te, stadyumda şiddetin sebeplerini konuşuyoruz ya bu işin temeli buralara kadar uzanıyor.

Bilim, zorbalığa uğrayan her çocuk, fırsatını bulduğunda mutlaka zorbalık yapar diyor ya hem kurban hem de zorba üretiyor sistemimiz ve buna karşı attığımız adımlar son derece yetersiz.

Denilebilir ki, Milli Eğitim Bakanlığı, Disiplin Yönetmeliği’nin 2022’de değiştirdi ve akran zorbalığını suç haline getirdi.

Bunu yapınca sorun bitmiş mi oluyor? Akran zorbalığı bu kadar yaygınken kaç öğrenci hakkında disiplin işlemi yürütüldü diye bakılıyor mu?

Müfettişler gittikleri okullarda öğrencilerle akran zorbalığına uğrayıp uğramadıklarına dair bir konuşma yapıyorlar mı?

Özel okulların bir kısmı “müşteri” kaybetmemek adına, “zorba çocuğu da kazanmak lazım” diye bir terane tutturuyor ve meseleleri rehberlik servislerine havale ediyor. Sonuç, zorba da, zorbalığa uğrayan çocuk da iyileşmeden okul bitiyor.

Özay Şendir’in yazısı