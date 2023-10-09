Ozan Gündoğdu: Yeni bir petrol şokunun arifesinde miyiz?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla başlayan savaş, gıda fiyatlarını kışkırtmış, özellikle ayçiçek yağı ve buğdayda kriz yaşanmıştı. İsrail ve Filistin’in arasındaki savaşın 50 yıl önceki gibi petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkileyeceğini söylemek kehanet sayılmaz. Zaten, Amerikan Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamalar petrol fiyatlarını son haftalarda yukarı doğru tırmandırmış, varil fiyatının 100 doların üzerine çıkacağı konuşulmaya başlamıştı. Ortadoğu’da yaklaşan savaş, bu tahminleri güçlendirecek cinsten.

Yeni bir petrol şokunun arefesinde miyiz? Şimdilik tahmin yürütmek zor olsa da, ekonomi bakanının yurtdışından sermaye ithal etmek için dünyayı dolaştığı bugünlerde, Türkiye’nin en son ihtiyacı olan şeyin petrol fiyatlarının yükselmesi olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda, hem dışarıdan ithal edilmesi gereken sermaye, hem enflasyon hem de işsizlik artacaktır. Türkiye, tıpkı 50 yıl önce olduğu gibi, yeni bir arz şokuna hiç hazır değil. Bu hazırlıksızlık hali, petrol fiyatı hiç yükselmese bile Türkiye için riskleri artırıyor. Riskin artması ise Mehmet Şimşek’in dünya turunda yabancı sermayeye daha fazla para vadetmesi anlamına geliyor.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı