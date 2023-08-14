Ozan Gündoğdu: Venezuela altınlarını kim işledi? 

BirGün Gazetesi’nde 10 Ağustos’ta yayımlanan “Finans Sermayesine Çorum Mührü” başlıklı yazıda, Ahlatçı Holding’in son 5 yıldaki hikayesine odaklanmıştık. Bu hikâyenin temelinde Venezuela ile altın ticareti yatıyordu. Bu ülkeden işlenmek üzere ithal edilen altın miktarı 2018’den sonra katlanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu artışı teyit etmişti. Ahlatçı Holding’in patronu Ahmet Ahlatçı da hem Erdoğan’ın Venezuela gezisine eşlik etmiş hem de Venezuela lideri Maduro’nun yardımcısına Çorum’daki altın rafinerisini gezdirmişti. Yazının yayımlanmasının ardından şirketten bir telefon geldi. Şirketin iddiasına göre, Venezuela’dan gelen altınları Ahlatçı Kuyumculuk işlememişti. Ahlatçı’nın Venezuela altınlarını işlediği iddiası kanıta ihtiyaç duyuyor. Ahlatçı da bu iddiayı reddediyor. TÜİK’in verilerine göre Venezuela’dan işlenmek üzere gelen altın miktarı 2019’da 9 katına çıktı. Sonraki yıllarda da düşmedi. Bu miktarda altını işleme kapasitesine sahip şirket sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu altınları Ahlatçı işlemediyse geriye tek bir soru kalıyor. Venezuela altınlarını kim işledi?

Ozan Gündoğdu’nun yazısı