Ozan Gündoğdu: Mısıra zam sadece tekelleri sevindirdi

Mısırın ton fiyatına 300 lira zam yapıldı ve bu yılki fiyat 6 bin lira oldu. Zam oranı sadece yüzde 5,2. Mazot 1 yılda 2 katına çıkmışken, dolar üç ayda yüzde 30 değerlenmişken yüzde 5,2’lik zam sadece tekelleri sevindirdi.

(…)

TMO’nun görevi, tümüyle küresel bir emtia haline gelmiş, küresel tekeller tarafından belirlenen fiyatı, yurtiçindeki küçük çiftçiye dayatmaktan ibaret. TMO’nun mısır için belirlediği fiyat ton başına 6 bin lira. Bugünkü kurla 220 dolar. Geçen yılki 5 bin 700 TL’lik tutar o günkü kurla 320 dolara karşılık geliyordu. Türkiye’deki mısır fiyatı 1 yılda 100 dolar düşmüş oldu. Bunun nedeni fiyatın dünyada da düşüyor olması. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi ve Ukrayna limanlarındaki hububata ambargo uygulaması nedeniyle, geçen yıl fiyatlar yükselmişti. Fakat tahıl koridoru ile fiyatlar düşüş trendine girdi. An itibariyle dünya borsalarında mısırın ton fiyatı 200 dolar civarında. TMO’nun açıkladığı 220 dolarlık fiyat küresel tekellerin belirlediği fiyata uygun hatta cazip. Ama şimdilik cazip… TL’de yaşanacak değer kaybı düşünüldüğünde mısır, ABCD grubu için yakın zamanda daha da ucuzlayacaktır.

Gelişmekte olan ülkelere uygulanan tarife Türkiye’de de çalışır: Yaş meyve sebze üret, istediğin yere ihraç et ama stoklanabilir ürünleri ABCD’ye bırak. Türkiye de bu tarifeye “hay hay” demektedir. Aksi halde, ürettiği mısırı ihraç edecek kimse bulamaz ya da mısır ithal etmek istediğinde zorluk yaşar. Bu haliyle, mısır fiyatını TMO açıklamış olabilir ama fiyatı TMO’nun kulağına fısıldayan ABCD’dir.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı