Ozan Gündoğdu: Kayıp vergi şampiyonları

2002 yılına gidelim. O yılın vergi şampiyonu 2019’da hayatını kaybeden ünlü müteahhit Cemil Özgür oluyor. Onu Aydın Doğan ve Kemal Uzan takip ediyor. İlerleyen yıllarda Doğanlar ve Uzanlar ilk 10’daki yerlerini kaptıracaklar.

2002 yılında ilk 100 vergi rekortmeni içinde sanatçılar da var. Hülya Avşar, en çok vergi veren 36’ncı, İbrahim Tatlıses 43’üncü, Cem Yılmaz 53’üncü, Gülben Ergen ise 74’üncü mükellef oluyor. Medya rekortmen sanatçıları konuşurken, rekortmenlere ödül veriliyor, bu kişiler kürsülerde boy gösteriyor, vergi hakkında konuşuyorlar. O yıl, 100 vergi rekortmenin 79’u isminin açıklanmasını, 21’i açıklanmaması istiyor.

İzleyen yıllarda da isminin açıklanmasını istemeyen mükellef sayısında dikkate değer bir artış yaşanmıyor. 2000’li yıllar boyunca adının açıklanması istemeyen rekortmen sayısı 30’u hiç geçmiyor. Fakat 2014’ten itibaren, vergi mükellefleri giderek artan oranda isimlerini gizleme eğilimine giriyorlar. 2015’te gizli rekortmenler listenin yarısına ulaşarak 50’ye yükseliyor. 2018’de ise bir ilk yaşanıyor vergi şampiyonunu bile adını gizliyor. Derken 2019 listesine geliyoruz. O yıl ismini saklayanlar rekor kırıyor ve 100 rekortmenin 68’i kimliğinin saklı tutulmasını istiyor. Vergi şampiyonunu da bu isimsiz rekortmenlerden biri. Kimdir, bilemiyoruz. Konu kamuoyunda da tartışılmaya başlanıyor. Kim bu rekortmenler?

Ozan Gündoğdu’nun yazısı