Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ozan Gündoğdu: Her ay yarım milyondan fazla insan borsaya giriyor

Aşağıda, haziran ayından itibaren Borsa’daki yatırımcı sayısını göreceksiniz:

•2023 Haziran: 4 milyon 459 bin


•2023 Temmuz: 5 milyon 77 bin

•2023 Ağustos: 5 milyon 636 bin

Sadece 2 ay gibi kısa bir süre içinde 1 milyondan fazla yeni yatırımcı giriyor Borsa’ya. 2021’de 2 milyon yatırımcıyı geçince manşetlere taşınan Borsa İstanbul’un yatırımcı sayısı Kasım 2022’de 3 milyonu, Mart 2023’de 4 milyonu, Temmuz 2023’te ise 5 milyonu geçiyor. Artış hızı aynı kalırsa, eylül ayında 6 milyonu geçecek. An itibariyle yetişkin nüfusun yüzde 10’u Borsa yatırımcısı ve sayı artmaya devam ediyor. Her ay yarım milyondan fazla insan Borsa’ya giriyor.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı

SON HABERLER

KKM kararı sonrası borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,89 azalışla 7.446,35 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,94 puan azalışla ve yüzde 0,89 değer kaybederek 7.446,35 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 4,21 ve holding endeksi yüzde 0,82 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31’le spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu. […]