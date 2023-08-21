Ozan Gündoğdu: Her ay yarım milyondan fazla insan borsaya giriyor

Aşağıda, haziran ayından itibaren Borsa’daki yatırımcı sayısını göreceksiniz:

•2023 Haziran: 4 milyon 459 bin

•2023 Temmuz: 5 milyon 77 bin

•2023 Ağustos: 5 milyon 636 bin

Sadece 2 ay gibi kısa bir süre içinde 1 milyondan fazla yeni yatırımcı giriyor Borsa’ya. 2021’de 2 milyon yatırımcıyı geçince manşetlere taşınan Borsa İstanbul’un yatırımcı sayısı Kasım 2022’de 3 milyonu, Mart 2023’de 4 milyonu, Temmuz 2023’te ise 5 milyonu geçiyor. Artış hızı aynı kalırsa, eylül ayında 6 milyonu geçecek. An itibariyle yetişkin nüfusun yüzde 10’u Borsa yatırımcısı ve sayı artmaya devam ediyor. Her ay yarım milyondan fazla insan Borsa’ya giriyor.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı