Ozan Gündoğdu: Barış Atay’dan neredeyse nefret ediyorlar

TİP Milletvekili Barış Atay’ın Babala TV’de yayınlanan Oğuzhan Uğur’la Mevzular programı 4 gün içinde 10 milyona yakın izlenmiş. 3,5 saat süren program boyunca, çoğu AKP karşıtı, 20’li yaşlarındaki genç insanlar Barış Atay’a sorular soruyor. AKP karşıtlığında Barış Atay’la ortak noktada buluşuyorlar ama soruların hemen hepsi oldukça agresif. Barış Atay’dan neredeyse nefret ediyorlar. Bir kısmı Atsız’cı olduğunu söylüyor, çoğu kendisini Türk Milliyetçisi olarak tarif ediyor. Entelektüel derinlikleri vasatın altında. Fikri derinlikleri yok ama öfkeleri çok derin. Ekonomik anlamda liberaller, serbest piyasaya inanıyorlar. Fakat politik anlamda demokrat değiller. Demokrasi dışı seçenekler zihin dünyasında negatif duygularla canlanmıyor.

Milliyetçiler fakat bunu “Türkçülük” olarak ifade ederek, biraz da 1950 öncesi seküler tonu daha yoğun Türkçülüğe referans veriyorlar. Milli güvenlikçi, devletperest bir dilleri var. Üstelik sadece bir salon dolusu insandan ibaret değiller. Bir jenerasyona rengini verecek kadar yaygın oldukları programın izlenme oranlarından anlaşılıyor.

Bu genç nesil, birkaç yıl içinde ülkenin politik iklimini belirleyecek. Eğer solla temasları bugünkü gibi olursa, Türkiye’yi karanlık yarınlar bekliyor. Türkiye’nin belki de bu yüzden hiç olmadığı kadar 21’inci yüzyıl gerçeklerine uyumlu, yeni kuşağı, yeni toplumu, yeni Türkiye’yi ve yeni dünyayı kavrayabilen cesur bir yeni sola ihtiyacı var.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı