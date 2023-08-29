Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

Oyuncu Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini menajeri Renda Güner, ‘Onu çok özleyeceğiz’ notuyla duyurdu.

Ünal Silver.

‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘Yalancı Yarim’, ‘Bir Bulut Olsam’, ‘Poyraz Karayel’, ‘Hokkabaz’, ‘Dedemin İnsanları’ gibi birçok dizi ve filmde yer alan Ünver’in bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

75 yaşındaki Ünver’in ölüm haberini menajeri Renda Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

“Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz.”

Ünal Silver’in rol aldığı filmler ve diziler