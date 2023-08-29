Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

Oyuncu Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini menajeri Renda Güner, ‘Onu çok özleyeceğiz’ notuyla duyurdu.
‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘Yalancı Yarim’, ‘Bir Bulut Olsam’, ‘Poyraz Karayel’, ‘Hokkabaz’, ‘Dedemin İnsanları’ gibi birçok dizi ve filmde yer alan Ünver’in bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
75 yaşındaki Ünver’in ölüm haberini menajeri Renda Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
“Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz.”
Ünal Silver’in rol aldığı filmler ve diziler
- 2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (TV Dizisi)
- 2011 – Zenne (Yılmaz) (Sinema Filmi)
- 2011 – 2012 – Kuzey Güney (TV Dizisi)
- 2011 – Dedemin İnsanları (Sinema Filmi)
- 2011 – Beni Unutma (Olcay’ın Babası) (Sinema Filmi)
- 2010 – Gönülçelen (TV Dizisi)
- 2010 – Deli Saraylı (Amiral Sör Edward) (TV Dizisi)
- 2009 – Bir Bulut Olsam (TV Dizisi)
- 2008 – Gölge (Salim) (Sinema Filmi)
- 2007 – Sessiz Fırtına (Kör Rıfat) (TV Dizisi)
- 2006 – Yalancı Yarim (Vahi Özkul) (TV Dizisi)
- 2006 – Mavi Kuş (Beşir Ağa) (TV Filmi)
- 2006 – Hokkabaz (Ayhan) (Sinema Filmi)
- 2005 – Üçe Karşı Truva (TV Filmi)
- 2002 – Alles getürkt! (Her şey sahte) (TV Filmi)